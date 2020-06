PRÉMIO MANUEL ANTÓNIO DA MOTA PRETENDE DISTINGUIR TRABALHO DE INSTITUIÇÕES EM CONTEXTO DE COVID-19

Procurando reconhecer o trabalho desenvolvido no combate à propagação da pandemia junto da população, a 11º edição do prémio está em fase de candidaturas

até ao dia 30 de junho de 2020.

Dedicado ao tema “Portugal vence a COVID-19”, a edição de 2020 do “Prémio Manuel António da Mota” premiará as instituições sociais que se distingam no combate à crise epidémica e às suas consequências junto da população, nas áreas do combate à pobreza e exclusão social, saúde, educação, emprego, inovação e empreendedorismo social, inclusão digital e tecnológica e apoio à família.

A pandemia da COVID-19 provocou consequências em múltiplos aspetos da vida pessoal, social e económica da população. Alterou o mundo do trabalho, as escolas, as atividades culturais, desportivas e de lazer, obrigando a um esforço de adaptação à nova realidade. As medidas de confinamento e o distanciamento social transformaram a vida das famílias e o abrandamento significativo da atividade económica fez crescer o desemprego e a pobreza, agravando a situação de fragilidade dos mais vulneráveis.

No regresso à normalidade possível, é importante preservar a unidade e coesão nacionais para vencer a crise epidémica, relançar o crescimento económico, defender o estado social, e restaurar a esperança no futuro. Sob o lema, “Portugal vence a COVID-19”, a edição especial do Prémio Manuel da Mota procura dar o seu contributo a este desafio coletivo.