Prémio «Jovens pela Igualdade» candidaturas abertas até 29 de outubro

As associações juvenis têm um papel fundamental no fomento do debate sobre as questões da igualdade de género junto dos/as jovens e simultaneamente na transmissão de princípios e práticas de cidadania e participação democrática, igualitária e respeitadora dos direitos humanos.

O Prémio «Jovens pela Igualdade» visa reconhecer o trabalho desenvolvido pelas associações juvenis na integração da dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não – Discriminação no seu funcionamento interno e nas atividades e projetos promovidos pelas mesmas.

Podem concorrer a este Prémio as associações juvenis inscritas no Registo Nacional de Associações Juvenis – RNAJ, estando para o efeito disponível, até 29 de outubro, um formulário na Plataforma https://programasjuventude.ipdj.gov.pt/.

Este concurso é promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude em articulação com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não – Discriminação – Portugal + Igual (ENIND) 2018-2030 e integra a medida 83 do Plano Nacional de Juventude.