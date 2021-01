Prémio de Imprensa “Desporto com Ética/2020” candidaturas até 31 de janeiro

Este prémio tem por objetivo incentivar e premiar a publicação de textos

originais, na imprensa escrita e online, que versem exclusivamente temas

relacionados com a ética no desporto, e subdivide-se em duas categorias: i)

Textos publicados na imprensa regional e Textos publicados na imprensa

desportiva e/ou na imprensa generalista.

Podem candidatar-se ao Prémio de Imprensa “Desporto com Ética/2020”

jornalistas profissionais e/ou colaboradores/as de órgãos de comunicação

social portuguesa, com sede em Portugal Continental, nas Regiões Autónomas

dos Açores e da Madeira ou na diáspora (comunidades portuguesas

espalhadas pelo Mundo).

O prazo de submissão de candidatura decorre até 31 de janeiro de 2021,

aceitando-se artigos publicados entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2020.

O Prémio de Imprensa “Desporto com Ética/2020 é promovido pelo Instituto

Português do Desporto e Juventude, IP (através do PNED-Plano Nacional de

Ética no Desporto) e pelo CNID-Clube Nacional de Imprensa Desportiva

/Associação dos Jornalistas de Desporto.