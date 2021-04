Praça Municipal do Fundão encerrada no dia 1 de maio

O Município do Fundão informa que a Praça Municipal estará encerrada no dia 1 de maio, sábado, pelo que os produtores locais irão estar na Praça Municipal na sexta-feira, dia 30 de abril, no seu período normal de funcionamento.

A Praça Municipal do Fundão continua em funcionamento de acordo com todas indicações da Direção-Geral de Saúde.

Na Praça Municipal do Fundão pode encontrar os melhores produtos da região e comprar a produtores locais, dinamizando a economia local e adquirindo os seus produtos de forma segura.