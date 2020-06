O PR1 – Rota dos Rios e Levadas, com uma paisagem invulgar de envolvência com a

natureza que percorre, através de carreiros e levadas, as margens do rio Gaia e as

ribeiras da Lavandeira/Mau e Pias/Tombos, tem tido nas últimas semanas uma afluência

significativa.

Neste último fim-de-semana foram vários os visitantes que percorreram este trilho, em

Arcozelo das Maias.

Muitos dos participantes por acharem que os 12 km do PR1 – Rota dos Rios e Levadas

não são suficientes, embarcam na aventura, unindo os dois percursos, PR1 e PR2 – Rota

do Gaia, também, em Arcozelo das Maias, realizando, assim, um passeio durante todo o

dia.

De realçar o Parque de Lazer em Virela, recentemente, construído pela Junta de

Freguesia de Arcozelo das Maias, que está a servir de ponto de apoio para os

pedestrianistas efetuarem as suas pausas não só com o objetivo de se refrescarem, mas

também para fazerem as suas refeições.

Há muito para descobrir em Oliveira de Frades e com os percursos pedestres alia o bem estar à natureza, conhecendo melhor o concelho.

Espreite aqui o link dos nossos percursos pedestres e fique a saber mais!

http://percursos.cm-ofrades.com/link/ver/65