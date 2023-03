Posto de turismo de Sátão apresenta mostra de artesanato “Lua da Loba”

A exposição “Lua da Loba”, de Sonya Marques, que apresenta peças de macramé, couro e alguns desenhos, vai estar patente no posto de turismo de Sátão a partir de sexta-feira, anunciou a Câmara Municipal.

De acordo com aquela autarquia do distrito de Viseu, Sonya Marques cria “o artesanato, o desenho, a poesia e o herbalismo, acedendo a lugares de memória pessoal, coletiva e ancestral onde histórias se tecem”.

“Procura cuidar da beleza e acrescentar beleza através do cuidado. Encontra amparo, sustento e inspiração no rio, na serra, nas pedras, nas plantas, na floresta, nas relações de intimidade humanas e não humanas, no mistério”, acrescentou.

A exposição poderá ser vista até 30 de abril.