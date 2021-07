PORTUGAL QUE NUNCA PÁRA MANTÉM-SE NO FORUM VISEU

O mais recente trabalho em exposição do fotógrafo John Gallo, em parceria com o

Forum Viseu, vai prolongar a sua permanência no espaço onde se situa atualmente,

até dia 1 de agosto. Intitulado, “O Portugal que nunca pára – olhar Viseu em

tempos de pandemia”, esta mostra tem como objetivo homenagear todos os

portugueses que durante esta fase difícil foram a nossa porta para o mundo. Foram,

de facto, aqueles que nunca deixaram o país parar.

Num conjunto de 24 retratos e 41 cidadãos fotografados, as imagens representam de

forma exemplar todos aqueles que, por força das circunstâncias, tiveram que lidar com

esta pandemia e com os seus efeitos colaterais. Assim encontram-se representados os

mais variados setores como a Saúde, a Restauração, o Comércio, o Ensino, as

Telecomunicações, entre outros.

“Considerámos que era importante manter durante mais tempo este agradecimento

em espaço público. Esta nossa exposição pretende ser uma homenagem a diversas

pessoas, de alguns dos sectores mais afetados por esta crise pandémica, prevendo já

que continuarão na linha da frente desta luta. Queremos mostrar o nosso apoio e

reforçar que, mais uma vez, não podemos baixar os braços. Estas são as histórias de

profissionais, contadas na primeira pessoa, que temos que manter vivas para

consciência do futuro e do nosso dia-a-dia”. refere Catarina Mané, Diretora do

Forum Viseu

Nesta exposição estão exibidos Portugueses e Portuguesas de Viseu que se

mantiveram na linha da frente no combate à Covid-19, assim como muitos que foram

obrigados a parar ou até mesmo a reinventarem-se de modo a conseguirem manter a

sua sobrevivência e a do país. O Forum Viseu, enquanto espaço da Cidade aberto

a todos, tem a honra de continuar a expor até ao dia 1 de agosto, gratuitamente

no Piso 2, esta galeria de imagens.