Portugal está “a melhorar” rumo ao Mundial de futsal, diz o adjunto José Luís Mendes

O treinador José Luís Mendes, adjunto do selecionador português de futsal Jorge Braz, disse hoje que Portugal está “a melhorar” à entrada para a reta final da preparação para o campeonato do mundo, a disputar na Lituânia.

“Os jogadores deram uma resposta fantástica”, referiu José Luís Mendes, em declarações aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), acrescentando que os últimos treinos em Viseu incidiram em ”melhorar alguns índices físicos”.

O técnico disse ainda que esta semana será virada para a componente mais competitiva, com a realização de três jogos de preparação, com as seleções de Angola (hoje), Uzbequistão (quinta-feira) e Costa Rica (sábado).

“Esperamos, no final desta semana – e com certeza vamos alcançar esse objetivo -, estar melhor do que estávamos quando começou esta semana de trabalho”, acrescentou o adjunto de Jorge Braz.

O guarda-redes Vitor Hugo traçou também um balanço positivo da preparação e garante que só após a viagem para a Lituânia, onde irá decorrer o Mundial, de 12 de setembro a 03 de outubro, é que começará a pensar no primeiro jogo com a Tailândia.

“Acima de tudo sinto a equipa mais preparada do que quando começou há duas semanas. Acho que trabalhámos muito bem ao longo destas semanas e agora o foco está nestes três jogos de preparação que vamos ter pela frente”, adiantou Vitor Hugo.

O guarda-redes, que soma 70 internacionalizações, disse que os três jogos de preparação que se seguem serão “exigentes e de grau de dificuldade elevado” e que o foco da seleção está em trabalhar para “mais à frente estar preparada a 100%”.

Vitor Hugo, que disputa a presença na baliza com Bebé e Edu, referiu que a equipa técnica tem pedido aos guarda-redes “acima de tudo dedicação”.

“Acho que, nestas semanas, é o que temos de fazer – dedicarmo-nos ao trabalho e ao processo que eles querem que nós façamos. Continuar a preparar-nos bem. Temos agora três jogos, para a semana mais dois [diante do Paraguai]”, explicou.

O selecionador nacional Jorge Braz celebra esta quarta-feira o seu 49.º aniversário. O técnico assumiu as funções de selecionador em julho de 2010 e em 2018, 2019 e 2020 foi eleito pelo portal Futsal Planet como o melhor do mundo.