Portugal de Lés-a-Lés vai surpreender… uma vez mais!

Preparando tudo ao pormenor para uma edição que, pela primeira vez, será realizada no início do outono e não em plena primavera por força da crise sanitária que afetou todo o Mundo, a equipa da Comissão de Mototurismo da Federação de Motociclismo de Portugal voltou à estrada para levar a cabo o reconhecimento do percurso do 22.º Portugal de Lés-a-Lés. De Lagos a Chaves, com paragens em Évora e na Guarda, de 1 a 4 de outubro, os participantes da grande maratona podem ter a certeza de encontrar muitas curvas e poucas retas. Acrescido prazer de condução em trajeto com estradas de bom piso e paisagens intensas reforça a certeza de que a travessia do País voltará a surpreender todos quantos ousarem participar.

Será mais uma edição plena de estreias e novidades, com a visita a muitos locais onde a caravana nunca tinha ido e outros que nunca foram cumpridos no sentido sul-norte. E também com uma saudável novidade para os verdadeiros mototuristas, com os passeios pedestres no Passeio de Abertura, em Lagos, verdadeiro ex-líbris algarvio, bem como no centro histórico de Évora, no final da 1.ª etapa. E se no caso de Lagos será, por exemplo, a melhor forma de descobrir os novos passadiços que permite ter uma visão diferente da Ponta da Piedade, já em Évora é forma de tornear as limitações impostas pelos sentidos de trânsito sem perder pitada dos inúmeros monumentos, mas também, lojas e esplanadas ao longo das típicas ruas brancas e amarelas. Final festivo em redor do Templo de Diana, Praça do Giraldo e Sé Catedral de Évora após uma etapa curta que inclui, entre muitos outros pontos de interesse, uma subida diferente e castiça pela serra de Monchique, as estreias da Barragem de Santa Clara, das Minas de Aljustrel, do interior de vilas típicas alentejanas e Santuário de Nossa Senhora de Aires.