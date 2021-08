Por Que os Apostadores são Aconselhados a Apostar no Ténis: Características e Benefícios do Desporto

Uma das principais razões pelas quais o ténis pode ser o desporto ideal, é graças ao entretenimento

que proporciona. Assistir aos jogos é emocionante e tudo fica ainda mais divertido quando

colocamos algum dinheiro numa partida. É possível garantir boas recompensas desde que tenhamos

um conhecimento prévio do jogo e das suas regras.

É quase impossível conquistar bons resultados ao apostar em desportos que desconhece, por isso o

convidamos a viajar um pouco pelo mundo do ténis. Saiba os motivos que transformaram essa numa

modalidade tão admirada e as razões pelas quais as pessoas se conectam tão fortemente com o

jogo. Você tem ótimos sites de apostas Portugal que trazem possibilidades de disputas em grandes

campeonatos e acesso às partidas através do serviço de streaming.

Por Que Devemos Fazer Apostas no Ténis?

Grande Número de Campeonatos Anuais

O primeiro motivo que deve levá-lo a buscar o ténis é o fato de termos diversos campeonatos

anuais. Isso quer dizer que são várias partidas que começam com torneios que vão de janeiro a

novembro. Entre as principais competições estão:

● Australian Open: o torneio começa em janeiro e é o primeiro grande campeonato do ano.

Os melhores tenistas buscarão um grande desempenho para abrir o ano com um título.

● Roland Garros: a França sedia, no mês de maio, o segundo torneio do Grand Slam,

disputado em piso de saibro.

● Wimbledon: tão charmoso quanto o seu antecessor, a disputa acontece em julho e os

jogadores precisam mostrar quem é o melhor na grama.

● US Open: para fechar o ciclo do Grand Slam, o torneio disputado em quadras rápidas é um

dos mais antigos e ocorre nos meses de agosto e setembro.

Durante o resto do ano, outros campeonatos também acontecem, isso traz oportunidades

recorrentes de apostas. Essa dinâmica atraente é um ótimo motivo para conhecer melhor o ténis.

Muitos Mercados Disponíveis

Existem diversas formas emocionantes de se apostar no ténis. Muitas pessoas que desconhecem o

mercado, pensam que apenas é possível apostar num jogador individual, ou no vencedor de um

campeonato. No entanto, ao verificar o seu sportsbook, verá que existem mais opções do que se

imagina:

● Moneyline;

● Handicap;

● Over/Under;

● Tie-Break ou Não;

● Vencedor de um Set ou Não Vence Nenhum Set;

● Vencedor do Torneio;

● Número de Ases;

● Mais Ases;

● Jogador a Fazer o Primeiro Ponto;

● Jogador a Quebrar o Primeiro Saque;

Essas são algumas das escolhas que podem ser feitas nessa modalidade. É importante mencionar ser

imprescindível ter uma clara compreensão de como os jogadores encaram os diferentes

acontecimentos em um evento. Portanto, é essencial conhecer a modalidade e os desportistas,

assistir às partidas e observar as probabilidades. Dessa maneira, você poderá garantir os melhores

resultados.

As Partidas são Transmitidas

Esse é o desporto perfeito para assistir enquanto fazemos uma aposta, por isso as partidas ao vivo

fazem tanto sucesso nas casas de jogos. Muitos sítios web oferecem a função de streaming, que traz

ainda mais acesso aos jogos, seja através do desktop ou de um dispositivo mobile. O mercado de

apostas do ténis está sempre em movimento graças às oscilações que acontecem durante uma

competição.

Consideramos ser necessária muita habilidade para julgar corretamente as probabilidades nessa

modalidade específica. Muitas vezes a imposição de um estilo de jogo do competidor pode

desestabilizar o adversário e tornar o resultado uma incógnita até o último ponto.

Assistir a uma disputa enquanto apostamos é um passatempo divertido, além de nos fornecer

elementos extras para podermos reavaliar a partida durante o set.

Mais Fácil de Analisar

Os desportos individuais como o ténis podem ser um bom caminho para quem ainda não conhece o

mercado de apostas. É mais fácil analisar apenas um atleta do que uma equipa inteira. Além disso, o

resultado depende inteiramente dos desportistas envolvidos e é necessário analisar variáveis como

lesões recentes dos tenistas, classificação no ranking, histórico de partidas, qual a superfície que traz

um melhor desempenho para cada atleta e todos os fatores que podem influenciar diretamente no

desfecho do confronto.

No entanto, em casos em que um dos jogadores tenha que sair do jogo por algum motivo, cada

empresa estabelece como irá proceder com a aposta. É importante ler os temos para saber como

agir em situações como esta.

Essa não é uma modalidade simples, mas sem dúvida você levará muito menos tempo para analisar

partidas com apenas 2 competidores do que de 22 como é o caso do futebol.

É um Desporto Emocionante!

Essa é uma modalidade incrível e está sujeita a reviravoltas de tirar o fôlego. Ao contrário da maioria

dos desportos, uma partida de ténis não tem um tempo definido para acabar. Para vencer uma

disputa é necessário ganhar cada set até o ponto final. Não existem empates, sempre haverá um

vencedor em cada confronto.

É preciso confessar que apostar no ténis nem sempre é simples, afinal de contas falamos de um

desporto que traz uma pressão psicológica muito grande. As rodadas podem durar horas e devemos

nos manter confiantes nas nossas escolhas, pois mesmo que estejamos a perder por muitos pontos,

no ténis tudo é possível.

Esse é um desporto que exige foco dos tenistas, qualquer situação que lhes cause incómodo pode

decidir um resultado. Nem sempre eles conseguem administrar de forma positiva o desempenho e

essa dificuldade também se reflete no jogo.

Faça o Cadastro e Aproveite!

Agora que você já compreendeu o quanto pode ser vantajoso escolher essa modalidade, chegou a

hora de buscar o sítio web de apostas que irá proporcionar toda a diversão que busca. Eles devem

ser corretamente regulamentados para se poder jogar sem medo de perder todo o dinheiro.

Antes da primeira aposta, não deixe de conhecer a modalidade, os tenistas mais experientes, a

especialidade de cada um e como eles se comportam nos diferentes pisos característicos da

categoria. Com as informações em mãos e com as probabilidades que as casas de jogos sempre

apresentam, você já estará apto para começar.

Lembre-se: comece com um baixo investimento e aumente à medida que adquire experiência.

Somente com moderação é possível desfrutar de todo o potencial que o desporto oferece.

Carolina Fiel