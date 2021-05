Politécnico de Viseu vai capacitar estudantes do ensino superior para a garantia de qualidade

Formação promovida por projeto do Politécnico de Viseu (PV) vai decorrer a partir de outubro. As inscrições estão abertas até 31 de maio, com atribuição de bolsa aos participantes.

No âmbito do concurso dos apoios especiais, promovido pelo Politécnico de Viseu, um dos projetos financiados, Capacitar para a Qualidade, abriu candidaturas para formação destinada a estudantes universitários e a atribuição de um prémio para boas práticas. O projeto tem como objetivos principais desmistificar o sistema interno de garantia da qualidade e promover e recompensar a participação mais ativa e a implementação de boas práticas.

FORMAÇÃO DE ESTUDANTES

Está prevista a atribuição de 15 bolsas de participação, no valor de duzentos euros cada uma, a dez estudantes internos do PV (dois por escola) e a cinco estudantes externos. As candidaturas estão abertas até 31 de maio e o formulário para inscrições está disponível aqui.

A partir de outubro, os selecionados vão realizar formação sobre padrões de garantia da qualidade para o ensino superior (ESG) e auditorias a sistemas, participar em encontro nacional entre instituições com sistemas certificados e colaborar na realização de auditoria interna.

PRÉMIO DE BOAS PRÁTICAS

Simultaneamente, Capacitar para a Qualidade pretende contribuir para um melhor desempenho do sistema interno de garantia da qualidade do Politécnico de Viseu (http://sigq.ipv.pt), através da atribuição de um prémio de boas práticas, garantindo a continuidade da sua certificação.

Prevê-se a atribuição de prémio(s) de boas práticas a departamento(s) e/ou serviço(s) do PV, até um máximo de quatro, no valor global de quatro mil euros, traduzidos pela atribuição de verba para a aquisição de bens e/ou serviços pelos mesmos.

O objetivo será medido através da verificação da evolução dos indicadores de desempenho do sistema e dos resultados apresentados nos relatórios das áreas nucleares e dos serviços. Será também medido o interesse da comunidade na participação na atividade de auditoria através da medição do número de candidaturas efetivas relativamente ao número de candidaturas esperadas.

A identificação de boas práticas será também um indicador importante para verificar o interesse da comunidade na construção de um sistema mais eficaz e mais amigável. O retorno da divulgação das experiências, caso exista, será também considerado na medição do impacto do projeto para a perceção do sistema pela comunidade.

A equipa do projeto “Capacitar para a Qualidade”, para lá do parceiro internacional Ali Sinağ, coordenador da Qualidade da Universidade de Ancara, é constituída por estudantes, colaboradores e docentes do Politécnico de Viseu: Ana Guia, Bruno Faria, Cristina Lima, Daniel Vasconcelos, Didiana Fernandes, Emília Coutinho, Helena Rodrigues, Luísa Cunha (coordenadora), Rosa Maria Rodrigues, Sandra Rebelo, Sandra Antunes e Véronique Delplanq.

A valorização das instituições de ensino superior depende, cada vez mais, da forma como são capazes de garantir a sua qualidade. É essencial formar a comunidade académica, tornando-a mais conhecedora e crítica, promovendo a participação ativa e a implementação de boas práticas. Só assim será possível evoluir para sistemas de garantia da qualidade mais inovadores.