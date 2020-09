Politécnico de Viseu desafia comunidade a apresentar projetos no âmbito da COVID-19

Os projetos apresentados por estudantes, docentes e colaboradores

do Politécnico de Viseu podem ter até dez mil euros de apoio

Desde o início da pandemia, a comunidade do Politécnico de Viseu (PV) mobilizou-se e empenhou-se na apresentação de contributos para a mitigação da COVID-19. À iniciativa de docentes, investigadores e estudantes do PV criarem dois protótipos de ventiladores destinados a respiração intrusiva mecanicamente assistida (para a qual foram mobilizadas outras instituições de ensino superior e empresas), juntaram-se respostas a apoios de natureza social, disponibilização de espaços, colaboração com profissionais de saúde e mesmo a execução de máscaras protetoras.

No contexto do início do novo ano escolar, de modo a aproveitar o movimento criado com a pandemia e incentivando a continuidade da dinâmica iniciada, o Politécnico de Viseu lançou o desafio de apresentação de projetos inovadores que visem a sensibilização, a prevenção e a contenção da COVID-19 e ainda respostas a novos desafios causados pela pandemia nas perspetivas de ensino/aprendizagem e administração. O grande objetivo desta iniciativa é o envolvimento “da comunidade num desígnio que é de todos”, indica João Monney Paiva, presidente do PV.

Os projetos, que terão um financiamento de até dez mil euros, atribuídos diretamente pelo Politécnico de Viseu, devem apresentar propostas alinhadas com determinantes estratégicos – prevenção da doença em toda a comunidade escolar, inovação nos processos de aprendizagem, valorização das competências e simplificação e modernização administrativa para maior eficiência.

O prazo para apresentação de candidaturas decorre até às 24h00 do dia 31 de outubro de 2020, devendo para mais informações consultar o despacho, oregulamento e o formulárioemCALL FOR PROJECTS. As candidaturas devem ser submetidas através de formulário próprio e enviadas para o endereço de correio eletrónicoapoios_especiais@sc.ipv.ptem formato PDF.

«O nosso futuro é agora. É o que vamos conseguir construir juntos. Vamos fazer parte, vamos participar no que ele venha a ser, com todas as nossas capacidades, toda a nossa vontade, todo o nosso engenho, toda a nossa arte», escreveu o Presidente do Politécnico de Viseu, João Monney Paiva, namensagem à comunidadeonde anunciou esta iniciativa.