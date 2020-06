Plataforma Airbnb regista crescimento de 150% nas estadias em Portugal

As reservas de estadias em destinos domésticos em Portugal cresceram 150% na primeira semana de junho deste ano, face às registadas no mesmo período de 2019, revelou hoje a plataforma Airbnb, destacando o apoio ao crescimento económico local.

“A percentagem de reservas em Portugal num raio de 300 quilómetros a partir do domicílio passou de uma proporção de 6,3% em fevereiro para quase metade (46,5%) em maio”, avançou a empresa de hospedagem, adiantando que, entre 17 de maio e 06 de junho, as noites reservadas para viagens em família triplicaram em Portugal face ao período homólogo de 2019.

Entre os destinos com maior crescimento nas reservas de estadias destacam-se as regiões do interior, como os distritos de Viseu, Beja, Évora e Santarém, indicou a Airbnb, referindo que esta nova dinâmica vem diversificar a procura durante o verão, particularmente focada nos destinos de ‘sol e praia’.

Sem turistas internacionais devido à pandemia da covid-19, a Airbnb em Portugal lançou uma nova iniciativa para apoiar o crescimento económico local, acompanhando a tendência de retoma do turismo doméstico, apostando na simplificação da reserva de viagens locais, incluindo as de última-hora.