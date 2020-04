Plantel do Tondela de férias e em ritmo mais brando

O plantel do Tondela, equipa da I Liga portuguesa de futebol, entrou ontem de férias, até ao final do mês, com os jogadores obrigados a continuar os treinos, mas num ritmo mais brando.

“O plantel principal do Tondela está a partir de hoje de férias. Ainda que em casa, os jogadores ‘auriverdes’ foram autorizados pela SAD a abrandarem o ritmo de treinos que levavam nas últimas três semanas”, adiantou o clube em comunicado.

Os treinos serão realizados “sempre com a monitorização da equipa técnica”, assume o documento publicado na página oficial do clube, e em casa, uma vez que todo o plantel está a cumprir o isolamento social obrigatório por causa da pandemia da covid-19.

Antes de o plantel entrar em modo de férias, até ao final deste mês de abril, “o grupo de trabalho treinou em conjunto esta manhã via internet”, explica o documento.

“O plantel fica a seguir um plano de treinos em todo idêntico ao que é levado a cabo num outro qualquer período de descanso, sem a natural rigidez das últimas semanas”, assume o clube.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 96 mil mortos e infetou quase 1,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.