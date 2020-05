Plantel do Tondela com segunda ronda de testes negativos

O plantel, equipa técnica e ‘staff’ do Tondela tiveram testes negativos à covid-19, na segunda ronda realizada esta terça-feira, anunciou hoje a SAD do clube da I Liga portuguesa de futebol.

“Conforme estava planeado, na terça-feira foi feita uma segunda a realização de testes PCR/zaragatoa para a deteção do SARS-Cov-2 a todo o plantel, equipa técnica e staff, cujos resultados foram negativos”, adianta um comunicado do clube.

Apesar de os testes serem todos negativos, informou o Tondela, “mantém-se o protocolo de segurança e higiene”, ou seja, “fora dos períodos de treino, a obrigação do isolamento social para todos os atletas e restante ‘staff’”.

O Tondela, além de ter realizado o teste PCR/zaragatoa duas vezes, com diferença de uma semana, também já tinha feito exames serológicos, no primeiro dia (04 de maio), de regresso ao complexo desportivo do Estádio João Cardoso, igualmente com testes negativos.

Aquando da suspensão do campeonato da I Liga de futebol, o Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, preparava-se para ir ao Estádio da Luz enfrentar o segundo classificado, Benfica, com 59 pontos.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo coronavírus, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica e FC Porto.

Após 24 jornadas, os ‘dragões’ lideram a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.