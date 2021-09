Planalto: “Ana e Maurizio”, cinema documental no Auditório Bento da Guia

Entre as várias formas de arte que o Planalto – Festival de Artes oferece à população consta também o cinema. Neste caso, o cinema documentário, as vidas reais que são autênticos filmes, no que isso tem de fascinante ou, certas vezes, nem tanto.

No Auditório Municipal Padre Bento da Guia, na tarde do 2 dia do festival, “Ana e Maurizio” deu conta de uma dessas histórias que merecem ser contadas. Pelo talento da cineasta Catarina Mourão e uma amiga que sempre se sentiu deslocada na família, surge este filme de autodescoberta que conta a jornada de uma pintora em busca do seu passado.

Ana Marchand sempre se questionou sobre a sua paixão pela arte e pelas viagens. Mais jovem, encontrou um surpreendente livro da autoria do seu tio sobre viagens, Maurizio Piscicelli e finalmente encontrou a razão das suas inquietudes.

Catarina Mourão acompanhou-a nesta “travessia familiar e espiritual”. Quem é Ana? E Maurizio, quem foi? “O rosto de um, o rosto de outro. A reencarnação é o conjunto das vidas que vivemos”. O resultado é um filme inspirado numa viagem entre tempos, pelos caminhos da memória, que começa num livro sobre uma viagem pelo Congo.

Visualizar todo o programa do Planalto aqui.