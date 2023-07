PJ detém suspeito de atear fogo florestal em Moimenta da Beira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 74 anos, que é suspeito de ter ateado um incêndio em área florestal, no concelho de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu.

Em comunicado, a PJ referiu que o incêndio ocorreu na terça-feira, às 18:45, e consumiu “área de mancha florestal, constituída, maioritariamente, por mato”.

As chamas colocaram em perigo “uma densa mancha florestal, constituída por mato, povoamentos de pinheiro-bravo e eucaliptos, que apenas não foi consumida devido à rápida deteção e intervenção dos meios de combate, nomeadamente dos bombeiros e um meio aéreo”.

O suspeito, um homem aposentado, vai ser levado a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A detenção e a identificação do indivíduo foram feitas pelo do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ com a colaboração do Posto Territorial de Moimenta da Beira da GNR.