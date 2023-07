PJ detém homem por suspeita de violação, roubo e sequestro na zona de Viseu

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 33 anos por ser suspeito dos crimes de violação, roubo e sequestro, praticados em agosto de 2022 na zona de Viseu, foi ontem anunciado.

“A vítima, um homem com 48 anos de idade, foi atraída para um encontro, após conhecimento fortuito num bar, sendo imediatamente constrangida, após entrar para uma viatura automóvel”, refere a PJ num comunicado de imprensa divulgado hoje.

O indivíduo, adianta a Judiciária, entrou na viatura, “sob a ameaça de uma faca” para “entregar todos os bens que no momento possuía, bem como a facultar os códigos dos seus cartões bancários”.

O homem “apenas foi libertado ao início da manhã do dia seguinte, numa zona erma do concelho de Vouzela, e auxiliado por um popular que se encontrava a realizar uma caminhada naquela zona montanhosa”, acrescenta o mesmo comunicado.

A detenção ocorreu no âmbito do cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Viseu, que procedeu à detenção do presumível autor dos crimes de violação, roubo e sequestro, na madrugada de 14 de agosto de 2022 na região de Viseu.

O detido, com 33 anos de idade, será presente às competentes autoridades judiciais da Comarca de Viseu para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, refere a PJ.