Piscinas de Lamego reabrem a 1 de julho com novas regras

Comece o verão da melhor maneira!

As Piscinas Descobertas de Lamego reabrem no próximo dia 1 de julho para refrescar os lamecenses nos dias de calor que se aproximam.

Respeite as novas regras de funcionamento que visam garantir as distâncias de segurança e as medidas de higiene de forma a mitigar o risco de contaminação pela COVID-19. Este ano, a lotação máxima permitida será de 315 utentes.

É obrigatório o uso de máscara de proteção nos espaços interiores e no acesso a esta infraestrutura municipal – para utentes com idade superior a 10 anos – e o uso de chinelos nas áreas de circulação, instalações sanitárias e chuveiros exteriores. É ainda proibido o uso de equipamentos lúdicos, dentro e fora de água, e recomendado ir vestido de casa de modo a evitar qualquer contacto desnecessário com as superfícies. Todos os utentes vão ser sujeitos ao controlo da temperatura à entrada.

O tarifário mantém-se igual ao do ano anterior. A entrada é gratuita para as crianças até aos 3 anos de idade. Para os maiores de 14 anos, o ingresso de entrada para o dia completo custa 4,5 euros. Até aos 14 anos, o preço corresponde a 3,5 euros.