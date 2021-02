PINHEL | Reabilitação do Parque Municipal da Trincheira avança para a 2ª fase

Na reunião realizada a 4 de fevereiro, o Executivo da Câmara Municipal de Pinhel aprovou o projeto referente à 2ª fase da reabilitação do Parque Municipal da Trincheira.

Inaugurada a 25 de agosto de 2020, a 1ª fase do projeto de requalificação do Parque Municipal da Trincheira deixava antever que a empreitada ainda não estava concluída, tendo sido propositadamente dividida em duas fases de modo a permitir a melhor gestão possível deste empreendimento que, no total, rondará os 900 mil euros (600 mil da 1ª fase + 300 mil da 2ª fase).

Isso mesmo explicou o Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, aquando da inauguração da 1ª fase, que contou com a presença do Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, e que foi um dos pontos altos das comemorações do Dia da Cidade.

Desde então, não há dúvidas de que a Trincheira voltou a ser um local convidativo, procurado por pinhelenses e visitantes que ali podem desfrutar de ar puro, com excelentes vistas para a cidade, mas também de espaços emblemáticos, como a Fonte dos Amores (também conhecida por Fonte dos Namorados) ou a Pérgola, além do famoso “Canhão” (ou Bombarda), peça de artilharia datada do século XV que, desde então, ganhou uma nova casa e uma nova proteção perante as potenciais ameaças dos elementos da natureza.

Mas a obra não estava concluída e o Presidente da Câmara Municipal de Pinhel entendeu por bem avançar desde já para a 2ª fase do projeto que, no fundo, dá continuidade ao objetivo de dotar todo o parque de melhores acessibilidades, efetuando-se a ligação principal ao denominado Portão Norte.

A par da intervenção no espaço e da introdução de mais algumas melhorias, prevê-se também a construção de um circuito de manutenção que, por um lado, terá equipamentos desportivos a pensar nos adultos e, por outro, equipamentos mais lúdicos a pensar nas crianças. Em suma, a intenção é permitir que o Parque, e esta nova área em concreto, possam ser utilizados e usufruídos em simultâneo por pais e filhos ou avós e netos.

“A Trincheira é um equipamento para todos e para cada um, mas queremos sobretudo que seja um espaço onde as famílias se sintam bem e onde possam divertir-se juntas”, concluiu o autarca de Pinhel, Rui Ventura, para quem este Parque é também sinónimo de boas memórias de vivências familiares.