PINHEL | Lembrar a Feira das Tradições

Na impossibilidade de realizar a Feira das Tradições e Atividades Económicas, que deveria acontecer no próximo fim de semana, dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2021, o Município de Pinhel entendeu por bem organizar um programa alternativo que, dadas as contingências e para segurança de todos, passará essencialmente pelas redes sociais, nomeadamente pela página de Facebook e pelo Instagram.

De um modo geral, o programa consiste em lembrar e reviver alguns momentos da última edição (2020), nomeadamente momentos musicais, mas também de edições anteriores, com vídeos-resumo.

Haverá também dois momentos com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Pinhel. O primeiro para falar desta iniciativa (sexta-feira, dia 12 de fevereiro, às 18.00h, via Facebook) e o segundo, em formato de entrevista, um pouco mais longo e pormenorizado (sábado, dia 13 de fevereiro, às 20.00h),

A par disso, também serão lançados ainda alguns desafios aos seguidores, no sentido de eles próprios partilharem memória da Feira das Tradições e, porque é Carnaval, também haverá um Concurso de Máscaras feito a partir de casa.

Finalmente, nas ruas de Pinhel e nalguns espaços emblemáticos da cidade, também será possível apreciar uma exposição de fotografias que surge com o tema escolhido para a 26ª Feira das Tradições… O Melhor de Pinhel.

Estará nas ruas, mas também será partilhada nas nossas redes sociais, para que possa chegar a todos, aos pinhelenses que residem no concelho, sendo que muitos estarão certamente resguardados nas suas casas, mas também aos pinhelenses espalhados pelo mundo e àqueles que, não sendo pinhelenses, sentem um carinho especial por esta terra que se orgulha se saber receber.

