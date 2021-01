PINHEL | Estado de Emergência | confinamento

Face à renovação do Estado de Emergência e no contexto de confinamento geral que entrou em vigor às 00.00h do dia 15 de janeiro, o Município de Pinhel informa que vai manter os serviços municipais gerais em funcionamento, mas reduzindo ao estritamente necessário os atendimentos presenciais. Sendo assim, estamos a sensibilizar os Munícipes no sentido de darem preferência aos contactos por telefone ou por e-mail, usando o número de telefone geral (271 000 000) ou os e-mails mais diretos dos diferentes serviços.

Por outro lado, e em cumprimento das normas em vigor, informa-se que encerram ao público os seguintes serviços:

– Academia de Música de Pinhel;

– Biblioteca Municipal;

– Ginásio do Health Club Falcão (Pavilhão Multiusos);

– Piscina Municipal;

– Serviços de Cultura e Turismo (Posto de Turismo, Casa da Cultura, Torres do Castelo e espaço VisitPinhel).

Também as atividades culturais estão suspensas por tempo indeterminado.



Entretanto, e de modo de garantir o regresso em segurança às aulas presenciais a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de janeiro, o Município de Pinhel realizou esta sexta-feira testes rápidos ao pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas de Pinhel.

Sendo responsabilidade do Município o despiste dos colaboradores afetos ao seu quadro de pessoal, a autarquia entendeu por bem estender essa ação a todos os funcionários, incluindo docentes, que quisessem realizar o teste.