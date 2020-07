PINHEL | Atividades inseridas no projeto “Cidade do Vinho 2020-2021”

Nos dias 24 e 25 de julho (sexta e sábado), Pinhel vai ser palco de diversas iniciativas ligadas ao projeto Cidade do Vinho 2020/2021, com destaque para a apresentação do vinho “Pinhel Cidade Falcão 1770 – 2020”, comemorativo dos 250 anos da Cidade.

Em parceria com a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e com a Associação das Rotas do Vinho de Portugal (ARVP), o primeiro ponto do programa vai ser uma videoconferência

dedicada à gastronomia portuguesa enquanto bem imaterial integrante do património cultural de Portugal.

Recorde-se que a 26 de julho de 2000 foi publicada em Diário da

República a Resolução do Conselho de Ministro nº 96/2000 que dava conta

da intenção do Governo de “intensificar as medidas de preservação, valorização e divulgação da

gastronomia nacional enquanto valor integrante do património cultural português”.

O que foi feito ao longo de 20 anos para atingir os objetivos traçados é a questão que vai ser

abordada nesta videoconferência que será realizada a partir de Pinhel, dia 24 de julho, com

início às 15.00h (e transmissão via facebook AMPV e Município de Pinhel), tendo como

convidados um membro do Governo envolvido na resolução tomada em 2000, um membro da

Comissão Nacional de Gastronomia então criada e, ainda, um membro do atual Governo.

Entre outras entidades convidadas a participar nesta videoconferência (e dada a estreita ligação entre

Gastronomia e Vinhos) está também o Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, na qualidade

de representante da Cidade do Vinho 2020/2021.

Ainda no âmbito desta iniciativa, no fim de semana de 24 a 26 de julho, o Município de Pinhel vai

assinalar a efeméride oferecendo aos turistas que se encontram alojados nas unidades de

turismo do concelho uma lembrança composta por Cavacas de Pinhel (doce tradicional que

integrou a lista dos finalistas da fase distrital do concurso Sete Maravilhas Doces de Portugal, em

2019) e Vinho de Pinhel, produto de excelência que há largas décadas é um dos principais

embaixadores do concelho.

Após o sucesso da primeira série das Provas 6/6, a Associação dos Municípios Portugueses do

Vinho tem em curso a segunda temporada, desta vez em parceria com a Associação Portuguesa de Enologia e Viticultura.

Ao convite lançado pela AMPV — ficar em casa, sentar-se confortavelmente no sofá, abrir também

uma garrafa de vinho e partilhar a sua experiência ou tirar as suas dúvidas com os provadores e os

seus convidados — responderam milhares de portugueses que, todas as sextas-feiras, às 6 da tarde, têm assistido em direto a estas provas on-line.

Na sexta-feira, dia 24 de julho, o programa Provas 6/6 vai ser feito em direto de Pinhel, com início às 18.00h (e transmissão via facebook AMPV e Município de Pinhel).

Nesta edição, destaque para as participações de Luís Ribeiro, enólogo da Adega Cooperativa de Pinhel, Luís Santos Mendes (Península de Setúbal) e Manuel Almeida Garrett (Beira Interior). De referir ainda a participação especial do Município de Pinhel, Cidade do Vinho 2020-2021.

Apresentação do vinho “Pinhel Cidade Falcão 1770 – 2020” | 25 de julho | 21.30h

A fim de assinalar os 250 anos da Cidade, neste ano em que Pinhel também ostenta o título de Cidade do Vinho, o Município de Pinhel encomendou à Adega Cooperativa de Pinhel a produção de um vinho comemorativo da efeméride.

Tendo por base uma reserva de 2015, o “Pinhel Cidade Falcão 1770 – 2020” (Beira Interior – DOC Tinto) começou a ser engarrafado em meados de fevereiro e vai ser apresentado no dia 25 de

julho (sábado), às 21.30h, no Jardim 5 de Outubro, em Pinhel, iniciativa que também terá

transmissão direta através das redes sociais. De referir que este lote de vinho contempla a produção de 13.000 garrafas de 0,75l, e 250 garrafas de 1,5l, 3l e 5l (respetivamente).