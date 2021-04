Peso da Régua – Detido por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Lamego, dia 12 de abril, deteve um homem com 64 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Peso da Régua.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de seis meses por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de detenção depois de apurarem que o suspeito vendia o produto estupefaciente a consumidores locais e a outros traficantes nos concelhos de Lamego, Tarouca, Castro Daire e junto do Centro Escolar das Alagoas em Peso da Régua.

O detido será presente ao Juiz de Instrução Criminal de Viseu, amanhã, 14 de abril, para a aplicação de medida de coação.

No decorrer do mesmo processo já tinham sido detidos outros cinco homens, com idades compreendidas entre os 30 anos e os 63 anos, e uma mulher de 30 anos, estando dois deles em prisão preventiva, outro em prisão domiciliária e os restantes três encontram-se a aguardar o desenrolar do processo em liberdade. Também neste processo já havia sido apreendido 422 doses de heroína e 87 doses de cocaína.