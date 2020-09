Personalidades viseenses homenageadas no Dia do Município

O Executivo camarário aprovou hoje o nome de uma série de personalidades e instituições de Viseu que serão galardoadas no próximo dia 21 de setembro. Mesmo num ano marcado pela pandemia, o Município de Viseu considera importante manter a atribuição da Medalha Municipal de Mérito àqueles que trabalharam para elevar o nome do Concelho.

Assim, serão distinguidos José Alberto Ferreira, Diogo Rocha – que este ano recebeu uma estrela Michelin -, e o Padre José Morujão. No que respeita às instituições, receberão a Medalha Municipal de Mérito a Casa das Beiras de Toronto, a Escola Agrária de Viseu – por ocasião do 25º aniversário -, e os Leões da Beira, que este ano celebram 50 anos de vida. No ano em que a cidade de Viriato elegeu o cinema e a fotografia como motes e expressões de valorização cultural, marketing territorial e promoção turística, serão também homenageados José Alfredo e o Cine Clube de Viseu. A este lote, juntam-se os nomes de Manuel de Sousa Sá Correia – a título póstumo – e Fernando Batista, já conhecidos anteriormente.