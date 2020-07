PERCURSOS PEDESTRES DO CONCELHO DE OLIVEIRA DE FRADES | LIMPEZA E MANUTENÇÃO CONCLUÍDAS

Encontram-se concluídos os trabalhos de limpeza e manutenção dos Percursos Pedestres

existentes, atualmente, no concelho de Oliveira de Frades (PR1 – Rota dos Rios e

Levadas, em Arcozelo das Maias; PR2 – Rota do Gaia, também, em Arcozelo das

Maias; PR3 – Rota dos Cabeços, em Varzielas e PR4 – Rota dos Caminhos com Alma,

em Covelo de Arca).

Estes trabalhos, que se revestiram de alguma complexidade devido à desmatação

necessária, encontram-se, novamente, transitáveis e devidamente sinalizados, sendo

uma excelente opção de desconfinamento para conhecer melhor o nosso concelho e em

simultâneo praticar o tão importante exercício físico, vital para a saúde!

Com esta ação pretende-se, assim, não só preservar e potenciar a fruição por parte da

população e demais visitantes destes percursos com pontos de interesse turístico,

histórico e cultural, bem como de todo o ecossistema envolvente de elevado valor

natural.