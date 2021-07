Pensa comprar um carro?

Comprar um automóvel obriga a reflexão do consumidor:

vou comprar novo ou usado? Ou comprar no estrangeiro?

A pronto ou com recurso ao crédito?

Se decidir contratar um crédito para comprar o carro, faça bem as contas primeiro: o total das

dívidas não deve ultrapassar 35% do rendimento mensal líquido. Se possível junte uma boa

parte do dinheiro antes de avançar com o empréstimo. Além de reduzir o seu nível de

endividamento, poderá obter condições de financiamento mais vantajosas.

Existem várias modalidades de crédito automóvel – o crédito, o aluguer de longa duração e o

leasing/locação financeira.

Como escolher o crédito ao consumo?

Para escolher a melhor proposta, não se esqueça de analisar a taxa anual de encargos efetiva

global (TAEG), que é o principal indicador comparativo no crédito para comprar automóvel.

Truques para baixar os custos

Nem sempre o ALD e o leasing ficam mais baratos do que o crédito. O seguro de danos

próprios, que aconselhamos até aos 4 anos do carro, é obrigatório nas primeiras modalidades.

Mas se não estiver interessado, o crédito pode ficar mais barato.

As taxas máximas anunciadas pelas instituições podem baixar com negociação, por isso

negoceie com o seu banco. Se não conseguir baixar a taxa, considere contratar um crédito

pessoal. Por vezes, têm taxas competitivas.

