Penedono testa toda a população à covid-19

O Município de Penedono vai realizar no próximo sábado, 23 de janeiro, uma ação de testagem massiva à covid-19 a todos os cidadãos do município. São 2840 testes rápidos (antigénio) previstos, a realizar nas sete freguesias de Penedono em menos de oito horas. A missão é coordenada pela equipa do Camião da Esperança e pela vereadora Cristina Ferreira. O objetivo é identificar eventuais surtos e interromper cadeias de transmissão do novo coronavírus.

Para a vereadora Cristina Ferreira, “é necessário intervir rapidamente junto da população e encontrar soluções para ajudar a superar a pandemia. Não podemos ficar de braços cruzados à espera que as pessoas cumpram as regras. Vamos para o terreno, testar o máximo possível, conhecer a realidade, as dificuldades de cada um, e vamos estar ao lado de todos eles para resolver os problemas. Todos juntos, vamos travar esta pandemia.”

Sobre a colaboração com o Camião da Esperança, a autarca recorda a passagem do Camião pelo território em maio do ano passado, “foi um momento importante, ajudou-nos a compreender e a enfrentar a pandemia e teve um impacto positivo na população, para além disso, o profissionalismo e a imediata disponibilidade da equipa agilizou o processo. Temos que fazer tudo para salvar vidas.” Nas próximas horas, através dos canais de comunicação do Município, todos os munícipes serão informados sobre os locais e os horários para a realização dos testes.

O Camião da Esperança é uma viatura equipada para intervenções de testagem ao SARS-CoV-2 em qualquer parte do território nacional. Tem uma equipa constituída por médicos, enfermeiros, e outros profissionais de saúde, para além de especialistas em organização e gestão de eventos.