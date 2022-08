PENALVA DO CASTELO: GNR detém três homens e apreende 93 mil cigarros

O Comando Territorial da GNR de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mangualde, anunciou hoje que deteve, na segunda-feira, “três homens com idades compreendidas entre os 29 e os 55 anos”.

Segundo um comunicado de imprensa, a detenção ocorreu “por tráfico de estupefacientes, no concelho de Penalva do Castelo”, no distrito de Viseu, e decorreu no âmbito de uma investigação que “decorria há cerca de sete meses”.

Neste sentido, acrescenta, “foi possível apurar que os suspeitos se dedicavam à venda direta do produto estupefaciente aos consumidores” e, no seguimento da investigação policial foi dado cumprimento a mandados de busca.

“Quatro mandados de busca domiciliária, dois em veículos automóveis e um em anexo agrícola, culminando na apreensão de diverso material como 656 doses de canábis; 218 doses de haxixe; 92.920 cigarros que se destinavam à introdução irregular no consumo; 14.030 euros em numerário; e cinco telemóveis”, descreve.

Os detidos no decorrer da ação policial, que contou com o apoio dos postos territoriais Penalva do Castelo e de Mangualde, “permanecem nas instalações da GNR e serão presentes hoje, a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Viseu”.