PENALVA DO CASTELO: GNR detém homem e apreende armas e munições ilegais

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE), anunciou hoje que deteve, na quarta-feira, “um homem de 36 anos, por posse de armas e munições proibidas e por posse de armas ilegais”.

A detenção ocorreu no concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu, “no âmbito de uma investigação por violência doméstica” e no decorrer de diligências realizadas por militares da GNR.

A GNR cumpriu “três mandados de busca, uma domiciliária, uma em veículo e uma em armazém, que culminaram com a apreensão de diverso material”.

“Duas espingardas de caça; duas carabinas; uma pistola; um silenciador; três spray gás-pimenta; dois bastões artesanais; 197 munições de diversos calibres; 1.161 cartuchos”, foi o material apreendido.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Sátão.