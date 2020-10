Penacova Trail do Centro 2020 – Um centro de Emoções!

Penacova recebeu este fim-de-semana o Campeonato Nacional de Trail que ditou os novos campeões Nacionais, numa parceria entre a Carlos Sá Nature Events, Associação de Trail Running Portugal e o Município de Penacova.

No que respeita à competição, a mesma foi vivida ao rubro, com incerteza até aos últimos minutos pelos lugares cimeiros do pódio, numa autêntica festa do desporto, que tanta falta já fazia para todos os apaixonados pelo trail running .

Se pelo lado dos atletas podemos destacar o enorme fairplay e cumprimento de todas as medidas impostas pela organização, destacamos também a disponibilidade de todas as instituições locais, clubes e população local que foi envolvida de forma espetacular, mostrando o quão bem sabem receber e valorizando a importância deste tipo de atividades para o município.

Na prova de sábado, o Campeonato Nacional de Trail, foi Dário Moitoso do Clube Independente Atletismo Ilha Azul quem levou a melhor. Em 02:50:45 o atleta açoriano conquistou o primeiro lugar. Hélio Fumo da equipa Runners do Demo com 02:52:30 ficou em segundo lugar e Bruno Silva, da Oralklass – Amigos do Trail , fechou a tríade do pódio masculino desta distância, com um tempo de 02:53:21.

Nas mulheres, Inês Marques que representa a equipa OCS – Arrábida Trail Team conquistou o lugar mais alto do pódio com 03:27:27, a 9 minutos da Paula Soares, que conquistou o segundo lugar dos femininos em 03:36:40 para a equipa Associação Desportiva de amarante. A atleta da Prozis Athlete, Lucinda Sousa chegou em terceiro lugar com 03:43:33.

Domingo decorreu o Trail Ultra 43 quilómetros onde foi Guilherme Lourenço quem arrebatou o primeiro lugar, em 04:17:08. Agostinho Reis com um tempo de 04:27:25 classificou-se em 2º lugar e Sérgio Sá das Águias de Alvelo, com 04:34:42 ocupou o último lugar do pódio.

Virgínia Pereira foi a primeira das mulheres a cortar a linha de chegada. A atleta do Monsanto Running Team terminou a prova em 05:57:06, seguida da segunda classificada, a atleta do Tomar Runners, Sónia Neto, que terminou o percurso em 06:07:01. Fechou a tríade do pódio a atleta Rute Martins, da COA/ Corvus Trail Team com 06:16:56.

No Trail Curto 17 quilómetros, Rui Figueiredo do Trail Bela Bela foi o primeiro, com um tempo de 01:26:45, a menos de 1 minuto ficou o segundo classificado, Artur Rodrigues da equipa PNB/ Bestofday.net. O Helder Lopes do DCI/ Trilhos Luso Bussaco foi o terceiro a atravessar a meta, com um tempo de 01:30:19.

A jovem atleta Ana Domingues foi a primeira mulher a cortar a meta, conquistando assim o mais alto lugar no pódio feminino para a equipa do Olímpico Vianense, com um tempo de 01:56:26. A atleta Marina Alves do Turres Trail Team classificou-se em segundo lugar com 02:00:17 e, Raquel Ferreira do Montanha Clube Trail Running EFAPEL, fechou o pódio das mulheres com 02:04:07.