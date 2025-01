Pelas mãos de quem sabe – “Pintura com traços e contrastes” com inscrições abertas

No âmbito da iniciativa “Pelas mãos de quem sabe”, vai decorrer no dia 08 de fevereiro de 2025,

sábado, entre as 10h00 e as 12h00, na Casa da Cultura de Sátão, o workshop “Pintura mista e desenho

livre” com Silvina Santos, natural de Vila Nova de Paiva.

As inscrições são gratuitas e limitadas a 10 participantes, devendo ser realizadas até ao dia 06 de

fevereiro, online, através do link: https://www.cm-satao.pt/balcao-virtual/formularios/formulario-pelas-

maos-de-quem-sabe

Para mais informações, os interessados devem contactar o tel. 232980007 (chamada para a rede fixa

nacional).