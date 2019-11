Pedro Ribeiro diz que eliminação da Taça “é passado” e quer ir a Tondela vencer

O treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, atirou hoje a eliminação da Taça de Portugal de futebol para o passado e quer ir domingo a Tondela “conquistar os três pontos”, em jogo da 12.ª jornada da I Liga.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, na sala de imprensa do Estádio Nacional, em Oeiras, Pedro Ribeiro afirmou desilusão pela derrota com o Desportivo de Chaves, da II Liga, por 1-0, que eliminou a formação lisboeta da ‘prova rainha’, mas virou o foco para um Tondela “muito bem organizado” e com uma “ideia de jogo positiva”.

“O Tondela começou muito bem a época, tem uma ideia de jogo positiva com bola e sabe muito bem o que fazer. É um adversário difícil, e que conhecemos bem, que nos obrigará a fazer um jogo extremamente competente. As dificuldades serão altíssimas e teremos de estar ao máximo das nossas forças para atingir os três pontos”, perspetivou.

O Belenenses SAD tem revelado dificuldades na finalização, mas Pedro Ribeiro, apesar de preocupado, desvalorizou a situação e manifestou confiança em resolver o problema na concretização atacante “já no próximo jogo”.

“A questão dos golos é uma questão que vai ser resolvida brevemente, provavelmente já no próximo jogo. Criamos sempre acima de cinco oportunidades de golo todos os jogos. Sabemos que estamos a treinar bem e que a equipa tem qualidade individual e coletiva”, sublinhou.

Pedro Ribeiro revelou que o historial de jogos com o adversário “pouco importa” durante a semana de trabalho, mas realçou a estatística positiva diante do Tondela e a vitória, há duas jornadas, com o Paços de Ferreira (1-0), que quebrou uma tendência negativa.

“As estatísticas positivas são para se manterem positivas. As negativas são para serem quebradas. Com o Paços de Ferreira, eram manifestamente negativas e voltámos a ganhar. O historial [com o Tondela] diz que ganhamos mais do que perdemos, mas isso pouco importa. Vamos a Tondela para tentar conquistar os três pontos, que é sempre o nosso ADN”, disse.

Com a eliminação da Taça de Portugal e da Taça da Liga, a I Liga é agora a única competição que resta ao Belenenses SAD e Pedro Ribeiro assegurou que, no final, “será uma época feliz”.

“[O Belenenses SAD] Pode dar tudo para ganhar qualquer um dos jogos que vai disputar. Não olhamos mais longe do que o próximo jogo. A época, no final, será uma época feliz. É isto que sentimos internamente. Estamos a fazer um campeonato dentro daquilo que nós queremos”, expressou.

O Belenenses SAD, 15.º classificado, com 11 pontos, desloca-se ao reduto do Tondela, oitavo, com 15, no domingo, a partir das 15:00, no Estádio João Cardoso.