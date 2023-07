Pedro Maranhão assina pelo Tondela até 2026

O avançado Pedro Maranhão assinou pelo Tondela até junho de 2026, anunciou o clube que disputa o campeonato da II Liga portuguesa de futebol.

“A CD Tondela – Futebol SAD informa que chegou a acordo com a AD Sanjoanense para a transferência do atleta Pedro Maranhão a título definitivo, num contrato válido até final de junho de 2026”, anunciou o clube.

Num comunicado de imprensa, o clube destacou que “o extremo canarinho não escondeu a felicidade por ser, a partir de agora, jogador dos beirões”, equipa que o atleta de 24 anos integra “há alguns dias”.

“É uma oportunidade que quero agarrar com tudo. Trabalhei muito para aqui chegar e agora o caminho é o mesmo, o do trabalho”, afirmou Pedro Maranhão, em declarações ao clube.

Pedro Henryque Pereira dos Santos, conhecido no mundo do futebol por Pedro Maranhão, natural do Brasil, chegou a Portugal em 2021 para o Maia Lidador, depois Sanjoanense e agora no Tondela.

Pedro Maranhão junta-se assim a Xavier e a Yaya Sithole no plantel beirão e aos médios Cícero Alves, João Costinha, André Ceitil e Hélder Tavares, aos avançados Gustavo França e Roberto, aos laterais Lucas Barros e Luís Rocha e aos guarda-redes Ricardo Silva e Iuri Miguel.

Além destes atletas que assinaram pelo Tondela, o treinador Tozé Marreco conta ainda com Joel Sousa, Bebeto e o capitão Ricardo Alves, que renovaram os respetivos contratos com o clube.

Ainda com contrato em vigor e de camisola ‘auriverde’ vestida mantêm-se Tiago Almeida, Jota, Daniel dos Anjos, Cuba e Cascavel.