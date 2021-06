Pedro Baila Antunes deixa de representar o PS enquanto vereador no Município de Viseu

“Como vereador não executivo, eleito pelo Partido Socialista, tenho vindo a exercer no

Município de Viseu o mandato autárquico que os viseenses me confiaram em 2017.

Inserido numa equipa de eleitos e candidatos muito coesa, ao longo destes quatro anos,

dei corpo a um projeto autárquico para Viseu. Num quadro de ética política, pela causa

pública e, sobretudo, em defesa do melhor interesse de Viseu e dos viseenses, dei o

melhor de mim. Julgo, exerci um mandato de oposição construtivo e proativo, em

constante preparação, com uma visão estruturada para o Concelho. Atento e fiscalizador

do trabalho do Executivo PSD, fui elogioso e crítico e sempre propositivo na procura de

alternativas e soluções. Tentei estar sempre próximo dos viseenses e dos agentes locais.

Nas atas das reuniões, na comunicação social ou nas redes sociais fiz questão de ser

transparente e comunicativo. A minha ação política por Viseu é muito escrutinável.

Em tempo que é de preparação das próximas eleições autárquicas, a candidatura do

Partido Socialista não se reviu claramente na forma como venho exercendo o meu

mandato como vereador. Não integrarei, por isso, a lista de candidatura do Partido

Socialista à Câmara Municipal de Viseu.

Além do mais, não me revejo no processo autárquico do Partido Socialista que está em

curso, nem tão pouco no projeto do Partido Socialista que se antevê para Viseu.

Assim, deixo de representar o Partido Socialista enquanto vereador não executivo do

Município de Viseu até ao final do atual mandato autárquico.

Como vereador independente continuarei a honrar os meus compromissos com Viseu e

com os viseenses. Nascido, a viver e a trabalhar no concelho de Viseu, como cidadão ativo

e empenhado, pela cidade e pelo concelho de Viseu, continuarei sempre a intervir no

espaço público.

Deixo ainda a minha garantia de que, nas próximas eleições autárquicas, não integrarei

qualquer candidatura política.”