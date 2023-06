Pedro Augusto e Naoufel Khacef de saída do Tondela

Pedro Augusto e Naoufel Khacef estão de saída do Tondela, anunciou em comunicado a SAD do clube da II Liga portuguesa de futebol.

“A CD Tondela – Futebol SAD informa que o atleta Pedro Augusto termina a sua ligação contratual com os ‘auriverdes’ no dia 30 deste mês de junho”, anunciou na nota de imprensa.

O médio brasileiro, de 26 anos, chegou ao Tondela “há quatro épocas, tendo registado 110 jogos em todas as competições” de futebol e “apontado quatro golos” ao longo desse período.

A SAD do Tondela anunciou também a saída do atleta Naoufel Khacef que “termina a sua ligação contratual com o clube”, também “no dia 30 deste mês” de junho.

O médio argelino, de 25 anos, chegou ao Tondela na época de 2020/21, tendo registado “74 jogos em todas as competições, tendo neste período feito três assistências” para golo.

Em ambos os comunicados de imprensa, o Tondela “enaltece o profissionalismo demonstrado” ao serviço do clube beirão e deseja “felicidades para o futuro” dos dois atletas.