PCP questiona Governo sobre obras do IP3 na zona de Penacova

O PCP vai questionar o Governo sobre as medidas do projeto de requalificação do IP3, na zona de Penacova, em termos de segurança rodoviária e acessos aos campos agrícolas, anunciou ontem a deputada Ana Mesquita.

Ainda esta semana, o grupo parlamentar comunista deverá entregar uma pergunta escrita ao executivo, através da mesa da Assembleia da República, “para saber o que está previsto”, disse Ana Mesquita à agência Lusa, durante uma visita às obras, na companhia de um membro da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3, naquele município do distrito de Coimbra.

“Os utentes têm manifestado muita preocupação por desconhecerem em pormenor o que vai ser o futuro do projeto”, acrescentou.

Na sua opinião, importa que o Governo informe, designadamente, “como vão ser feitos os nós de acesso às povoações”, mas “têm também de ser garantidos” os caminhos de ligação aos terrenos cultivados e espaços florestais, para passagem de pessoas, viaturas, máquinas agrícolas e animais.

No troço do IP3 já em obras, “existem duas pontes” e os utentes, bem como os cidadãos em geral, “desconhecem os pormenores” da intervenção, segundo a parlamentar.

“Quanto às barreiras sonoras junto às povoações, também nada se sabe do que está previsto no projeto, nem quanto à colocação do separador central”, acentuou.

Para o PCP, a segurança das pessoas que circulam no IP3 exige “uma resposta rápida” do Governo.

Em comunicado, a Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 apelou à presença das populações da zona no encontro com Ana Mesquita, para poderem “transmitir a suas dúvidas e contribuir para a discussão sobre as obras” em curso na via que liga Coimbra a Viseu.

Antes, em Coimbra, a deputada reuniu-se com a Comissão de Utentes do Centro de Saúde da Avenida Fernão de Magalhães, que serve cerca de 20 mil pessoas.

Os deputados do PCP, segundo Ana Mesquita, pretendem que o Governo dê “uma resposta urgente à evidente degradação” do imóvel e do atendimento, disponibilizando ainda informação sobre o processo de construção do novo Centro de Saúde.