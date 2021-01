Pavilhão multiusos de Viseu pronto para certificação na quarta-feira

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, disse hoje esperar que o pavilhão multiusos fique preparado na quarta-feira para obter a certificação que lhe permitirá ser mais uma estrutura de apoio ao hospital, devido à covid-19.

No pavilhão, que terá capacidade para 120 camas, têm estado equipas da autarquia a preparar fisicamente o espaço.

“Conto, naquilo que depende da autarquia, termos o centro montado até meados da semana, para depois passarmos à fase das vistorias por parte da Segurança Social e do hospital”, afirmou Almeida Henriques aos jornalistas.

Desta forma, até ao final da semana, o pavilhão multiusos poderá ficar apto para casos como “alguma emergência numa IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social)” ou de necessidade de alojar doentes com covid-19 que ainda não estejam em condições de regressar à sua casa, acrescentou.

Segundo Almeida Henriques, o objetivo é “ter um suporte de retaguarda, quer à estrutura social, quer à estrutura sanitária”.

O autarca também contou aos jornalistas que o município foi abordado pelo Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões no sentido de arranjar um espaço para vacinação.

“A nossa opção foi colocar todos os equipamentos que Viseu tem à disposição”, afirmou.

No entanto, no seu entender, o pavilhão multiusos poderia também ser usado para a vacinação, porque tem uma acessibilidade fácil, estacionamento e até “condições para colocar boxes com entrada e saída autónoma”.

O autarca estima que já tenham sido vacinadas cerca de três mil pessoas no concelho de Viseu: 2.200 nas instituições sociais e mais de 800 nas instituições da saúde.

Esta estrutura de apoio ao hospital que funcionará no pavilhão multiusos segue-se a outra que já foi ativada há uma semana no Pavilhão do Fontelo, que conta com 64 camas.