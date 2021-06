Paulo Pires, Rita Guerra, Diogo Branco e Vítor Norte entre os 2500 mototuristas que alinharam no 23.º Portugal de Lés-a-Lés

Incapazes de resistir ao chamamento da grande aventura, atores,

músicos, desportistas e outras personalidades marcaram presença na maior

festa do mototurismo nacional, alinhando no 23.º Portugal de Lés-a-Lés.

Uns pela primeira vez, outros com milhares de quilómetros de experiência,

partilharam a estrada com mais 2500 mototuristas que, durante três dias,

ligaram Chaves a Faro, com paragem em São Pedro do Sul e Abrantes.

Evento organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal e que, pela

primeira vez, assumiu um formato temático, em redor da 3.ª maior estrada

do Mundo, a N2.

Uma caravana gigantesca de motociclistas unidos pela mesma

paixão, que inclui, sempre, nomes mais ou menos conhecidos do grande

público, incluindo desportistas como o ex-nadador Nuno Laurentino ou

Gonçalo Uva, o jogador de râguebi que se estreou a convite da BMW

Motorrad. A cumprir a primeira presença no evento que, desde 1999 une

dois pontos nos extremos do mapa nacional, através de estradas nacionais,

municipais e regionais, sem recurso a autoestradas, Itinerários Principais ou

Complementares, estiveram também os atores Paulo Pires, Diogo Branco e

Afonso Pimentel, bem como a vocalista dos Amor Electro, Marisa Liz,

Embaixadora da BMW Portugal.

Mais experientes nestas coisas de mototurismo – e do Lés-a-Lés em

particular – marcaram também presença a cantora Rita Guerra, motociclista

de todos os dias, o ator e modelo Alexandre da Silva, ou Vítor Norte. O

experiente ator que, ao fim de quase uma década de presenças na maior

maratona mototurística da Europa, venceu todas as dificuldades (técnicas)

sofridas na viagem até Chaves para levar a não menos experiente Yamaha

Virago 535 até ao final em Faro, sempre de sorriso aberto e disponível para

mais uma fotografia com centenas e centenas de fãs ao longo do caminho.

Foto : Paulo Pires