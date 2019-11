Paulo Gonzo preside à Comissão de Honra do Grupo de Amigos do Museu Nacional Grão Vasco

Apresentação oficial marcada para o próximo dia 30 de Novembro, em Viseu

A direção do Grupo de Amigos do Museu Nacional Grão Vasco (GAMUS) criou uma Comissão de

Honra e convidou Paulo Gonzo para presidente, atribuindo-lhe a missão de estender o convite aos

seus amigos.

A apresentação oficial está marcada para o próximo dia 30 de Novembro, no Montebelo Viseu

Congress Hotel, pelas 12 horas, em conferência de imprensa e contará com a presença de Paulo

Gonzo, sócio nº 1386 do GAMUS, que trará mais alguns amigos, também eles já novos associados

do GAMUS. O músico, com raízes no concelho de Sátão, aceitou o convite e está a cumprir a

missão que lhe foi confiada.

“A nossa estratégia tem por finalidade uma maior promoção e visibilidade do Museu Nacional

Grão Vasco e do GAMUS, com recurso à relevância da dimensão mediática de Paulo Gonzo, uma

das grandes figuras da música portuguesa das últimas décadas, que trará outras figuras públicas,

numa expectativa de granjearmos novos associados e novos públicos”, adianta Sandra Ferraz,

presidente do GAMUS.

Foto : Sony Music