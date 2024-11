Patronos de escolas de Viseu vão ser dados a conhecer às crianças e jovens

Os patronos das escolas de Viseu vão ser dados a conhecer através de um livro para colorir e de um calendário a distribuir às crianças e jovens do concelho, anunciou hoje o presidente da Câmara, Fernando Ruas.

Intitulado “O Patrono da Minha Escola”, este projeto integra o Programa de Ação Cultura e Turismo a implementar entre novembro e setembro de 2025, que foi hoje apresentado em conferência de imprensa.

D. Duarte, João de Barros, Alves Martins, Infante D. Henrique, Emídio Navarro, Grão Vasco, Aquilino Ribeiro, Rolando de Oliveira, Viriato, Azeredo Perdigão, Luís de Loureiro, Maria Cecília Correia e Arnaldo Malho são os patronos cujos rostos e histórias integram o livro e o calendário.

Fernando Ruas frisou que, apesar de os patronos serem personalidades relevantes da história de Portugal ou terem tido um papel importante para Viseu, muitos jovens não os conhecem.

O autarca contou um episódio com uma aluna da Escola Básica Grão Vasco, a quem perguntou se conhecia o patrono e que pegou no telemóvel para fazer uma pesquisa e lhe dar uma resposta.

“O telemóvel pode ajudar a completar ensinamentos, mas temos de ter isto de forma memorizada. Se cada vez que queremos invocar alguém temos de ir ao Google…”, afirmou.

A vereadora da Cultura, Leonor Barata, acrescentou que os alunos poderão também ficar a conhecer melhor os patronos através de quatro exposições de banda desenhada e de ilustrações, nomeadamente “Infante D. Henrique”, “Viriato”, “Grão Vasco” e “Os 13 Patronos”.

Será ainda criado o “Dia do Patrono da Minha Escola”, a comemorar anualmente, em articulação com cada escola.

Do programa, Leonor Barata destacou também o conjunto de ações “Aqui há…”, a realizar aos sábados.

No primeiro sábado de cada mês será dada continuidade ao “Aqui há história” (que registou cerca de 2.500 participantes desde janeiro de 2023), visitas orientadas a locais enigmáticos da cidade que não estão habitualmente acessíveis ao público.

Segundo a vereadora, a próxima realiza-se já no sábado, no edifício do antigo Orfeão de Viseu, na Rua Direita, onde hoje decorreu a conferência de imprensa.

“Mas depois, no segundo sábado de cada mês, vamos promover uma nova iniciativa, que se chama ‘Aqui há cinema’, na Casa do Miradouro, e pretende levar as famílias para assistirem a um filme ao sábado à tarde”, explicou.

Leonor Barata referiu que no terceiro sábado de cada mês haverá também uma novidade – “Aqui há caminhos” – no âmbito da qual, aproveitando datas comemorativas específicas, será feito um percurso pela cidade, acompanhado de reflexões sobre a respetiva temática.

Para o último sábado de cada mês está igualmente prevista uma nova iniciativa, intitulada “Aqui há contos”, com “personagens ou companhias que vão contar histórias para as famílias e as crianças”, acrescentou.

A vereadora frisou que o Programa de Ação Cultura e Turismo integra muitas outras iniciativas que irão “dinamizar e ocupar os diversos espaços municipais, permitindo a sua fruição por parte da comunidade”.

Exemplo disso são concertos no Mercado 2 de Maio e também “A menina dança”, no antigo Orfeão, que quer levar os participantes a “reviver o ambiente dos bailes tradicionais”, quando um conjunto ou orquestra tocavam ao vivo.

O anúncio do vencedor “Prémio de Poesia Judith Teixeira 2024”, a quarta edição do “Dizer Poesia”, com a temática dos 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco, e o festival “Mosaico”, que animará o centro histórico em julho de 2025, são outras iniciativas previstas.

Leonor Barata realçou que “esta programação é o resultado de inúmeras parcerias com as estruturas e as associações que desenvolvem a sua atividade no terreno” e que são essenciais para que o município consiga “uma real dinamização, e permanente”, dos vários espaços municipais.

“Estes espaços devem ser habitados através de uma programação regular e coerente, que convoque a comunidade em geral, com particular enfoque a comunidade escolar e nas famílias”, acrescentou.