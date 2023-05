Pastores e rebanhos de Castro Daire “invadem” Terreiro do Paço em Lisboa

O Terreiro do Paço, em Lisboa, será “invadido” no domingo por mais de 20 pastores e 50 animais de Castro Daire, num desfile etnográfico para dar a conhecer a Última Rota da Transumância, anunciou a Câmara.

“Desta forma criativa, pretendemos convidar o público mais citadino a participar naquele que é um dos maiores eventos nacionais de tradição pastoril, que é a recriação da Última Rota da Transumância, e que acontece em Castro Daire”, afirma, numa nota da autarquia enviada à agência Lusa, o vereador Pedro Pontes.

O edil destaca que este “desfile etnográfico e cheio de tradição” que os “mais de 20 pastores castrenses e meia centena de cabeças de gado” vão proporcionar na “invasão ao Terreiro do Paço” é a “primeira ação” realizada para divulgar o evento.

A Última Rota da Transumância vai decorrer em Castro Daire de 23 a 25 de junho deste ano e os “mais de 20 pastores e meia centena de cabeças de gado invadem o Terreiro do Paço entre as 10:00 e as 12:00, para distribuir informação” aos transeuntes.

“Sabemos que o nosso desafio para manter viva a tradição passa por despertar o interesse de novos públicos”, justifica o vereador social-democrata responsável pelo turismo e marketing territorial.

Pedro Pontes realça que participar no evento, em junho, “será uma experiência imersiva da tradição da transumância, que contempla acompanhar os pastores e o gado pela descida e subida da Serra do Montemuro”.

A experiência de quem se desloca a Castro Daire, no distrito de Viseu, também contempla “boa gastronomia, instalações artísticas, muita música tradicional, exposições e ações etnográficas”, acrescenta.

“Pela primeira vez, [as pessoas] podem apostar numa experiência ainda mais autêntica e imersiva, inscrevendo-se num dos pacotes da experiência “Ser Pastor por um dia”, tendo acesso a refeições tradicionais e ao kit Tradição”, revela.

Há ainda a oportunidade de os visitantes integrarem “um programa cultural com diferentes níveis de experiências” e a possibilidade de participar, de forma gratuita, na recriação da caminhada, junto dos animais e pastores”.

“Mas também podem assistir às atuações musicais e etnográficas, visitar as exposições e participar na animação da “Quinta da transumância” no Jardim Municipal”, remata.

A Última Rota da Transumância é um evento promovido pela Câmara Municipal de Castro Daire, assente na recriação de uma tradição ancestral, que deslocava rebanhos e pastores, desde o sopé da Serra da Estrela até à Serra do Montemuro.

Todos os anos o município promove “A Última Rota da Transumância, com “dois grandes momentos” a marcarem o evento, a subida à serra nos dias 24 e 25 de junho e a descida em 24 de agosto.