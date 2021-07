Passaporte do Douro vai ser apresentado na quinta-feira com quatro pontos turísticos em Moimenta da Beira

São 76 pontos de interesse turístico para descobrir e quatro deles situam-se em Moimenta da Beira. É o Passaporte do Douro, um projeto criado pela CIMDOURO que permite aos visitantes conhecer melhor a área geográfica de mais de quatro mil quilómetros quadrados dos 19 municípios que a constituem. A cerimónia de apresentação oficial vai decorrer no Museu do Douro, na cidade do Peso da Régua, na próxima quinta-feira, dia 29 de julho, a partir das 15H30.

No município de Moimenta da Beira, o Passaporte dá a conhecer aos visitantes a Fundação Aquilino Ribeiro, as duas Torres Eólicas ‘pintadas’ por Joana Vasconcelos e Vhils, a Maçã e os Vinhos, dois produtos icónicos de Moimenta, e a Barragem do Vilar.

À passagem por cada um dos pontos de interesse carimbam o Passaporte e quando completar a sua “viagem” pelo território da CIMDOURO o turista receberá um certificado de excelência e uma oferta exclusiva do Instituto do Vinho do Douro e Porto. Para auxiliar os visitantes, está disponível uma aplicação que contém vídeos promocionais dos pontos de interesse indicados por cada município.

Segundo a CIMDOURO o Passaporte “é uma ação que visa mostrar o Douro nas suas diferenças e nas suas riquezas, que elege a monumentalidade, a cultura e as gentes como o mais importante desta imensa região de patrimónios da humanidade e de incomensurável potencial no País e no Mundo”. É igualmente “uma iniciativa que visa impulsionar o turismo no Douro depois do longo período de quase estagnação provocado pela pandemia da Covid-19”.

“Descubra e viva uma experiência única!”.