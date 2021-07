O candidato da Iniciativa Liberal à autarquia de Viseu, Fernando

Figueiredo deixa um apelo aos pais e à autarquia.

Desde o início de Maio que os Parques Infantis, espalhados pelas várias

Freguesias do concelho, estão a ser felizmente reabertos, segundo foi

possível apurar este domingo numa ronda por vários parques infantis da

cidade.

Os parques são um equipamento essencial na cidade e pese algumas

criticas nas redes sociais o que é compreensível face ao estado e

situação de alguns desses equipamentos mas de modo geral, a situação não

é tão má como se diz e até surpreende pela positiva. Nota-se que o

serviço de manutenção tem ocorrido aos mais de 380 equipamentos deste

tipo instalados pelo concelho e quase todos têm visíveis as

recomendações para o seu uso, face às normas impostas pela Direção-Geral

de Saúde.

Há um ou outro parque degradado e a precisar de uma intervenção mais

profunda, há parques fechados sem se perceber a razão, há parques em

manutenção, mas no que foi mais visível nesta visita foi o facto

surpreendente de apesar do tempo ameno, apenas se ter encontrado um

pequeno número de crianças nestes espaços públicos.

O candidato da IL deixa como questão o de se saber o que é feito das

crianças de Viseu? Onde está alegria barulhenta das crianças a preencher

estes espaços construídos pela autarquia para esse mesmo efeito?

As crianças têm uma taxa de infeção mais baixa e gravidade de doença

muito inferior que os adultos e os vírus têm uma contagiosidade em

espaços abertos muito inferior à dos ambientes fechados. O encerramento

dos parques infantis e o hábito que por força disso os pais parecem ter

criado são uma “limitação efetiva do direito de muitas crianças a

brincar ao ar livre em segurança, no entender da candidatura da IL. As

atividades sedentárias e em espaço interior “são prejudiciais ao

integral desenvolvimento das crianças, no seu desenvolvimento físico e

psíquico”.

Assim, o candidato da IL apela à autarquia para que continue o trabalho

de abrir e manter os parques funcionais e deixa um veemente apelo aos

pais para que levem as crianças aos parques, no respeito das regras de

segurança DGS.

Não podemos falhar assim às nossas crianças. Libertem a infância. Vamos

fazer com que as crianças viseenses brinquem em segurança nos parques

infantis de Viseu!