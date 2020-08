Parques de Campismo e Caravanismo em tempo de pandemia

Se o consumidor celebrou um contrato com o Parque de Campismo e se tiver cumprido com os pagamentos relativos à utilização destes espaços, não poderá existir uma recusa por parte daquela entidade. No entanto, atendendo a que estamos perante no atual estado de pandemia é possível que existam limitações no acesso ao parque. Em caso de conflito, o ideal será contactar o responsável com vista a um acordo no sentido de definir uma data para a respetiva utilização do espaço.