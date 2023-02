Parque de estacionamento da Avenida Capitão Silva Pereira reabre quinta-feira

O parque de estacionamento da Avenida Capitão Silva Pereira, em Viseu, vai reabrir na quinta-feira, depois de uma intervenção que visou a sua requalificação, melhorando a sua funcionalidade.

A Câmara de Viseu explica que “o parque de estacionamento encontra-se agora delimitado e conta com 100 lugares de estacionamento, dos quais 11 com carregadores para veículos elétricos e três para pessoas com mobilidade condicionada”.

“A empreitada decorreu no âmbito do contrato de conceção, construção, exploração, gestão, manutenção e fiscalização, em regime de concessão de obra pública e serviço público dos atuais e futuros parques de estacionamento e dos lugares públicos de estacionamento pagos na via pública na cidade de Viseu”, acrescenta.