Parque Biológico em Lamego prepara “Natal na floresta”

O Parque Biológico da Serra das Meadas, em Lamego, distrito de Viseu, vai acolher, no dia 17, a iniciativa “Natal da floresta”, que proporcionará várias atividades às crianças.

“O Natal é um momento de partilha e reflexão. Para além de todo o divertimento prometido, os mais novos serão sensibilizados para os temas da proteção e conservação da biodiversidade e da sustentabilidade ambiental”, explica a autarquia.

A iniciativa é limitada a trinta crianças e tem inscrição obrigatória, que deverá ser feita até ao dia 15, no Gabinete de Atendimento do Município ou no parque biológico.

