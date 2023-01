Parque Biológico da Serra das Meadas acolhe “Jornadas da Água”

O Parque Biológico da Serra das Meadas vai acolher, em fevereiro, as Jornadas da Água, uma iniciativa que pretende abordar os conceitos de sustentabilidade ambiental, alterações climáticas e economia circular, tendo a água como tema central.

As jornadas são uma parceria entre o município de Lamego (distrito de Viseu) e a empresa Águas do Norte e visam “reforçar a educação ambiental e apresentar novas perspetivas deste recurso natural, indispensável à sobrevivência do planeta, dos seus ecossistemas e da humanidade”.

“A ação dará continuidade ao papel de referência deste parque na sensibilização e responsabilização individual e coletiva para a preservação da biodiversidade, conservação da natureza e gestão eficiente dos recursos naturais”, acrescenta o município.

A comunidade escolar será convidada a participar nas oficinas experimentais de Educação Ambiental, a realizar nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro.