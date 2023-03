Parque ambiental acolhe oficina sobre “O mundo das orquídeas” no Sátão

A Câmara Municipal de Sátão anunciou que estão abertas as inscrições para a oficina sobre “O mundo das orquídeas”, que vai decorrer na manhã do dia 25 de março, no Parque Ambiental da Alameda Eduarda da Encarnação Rodrigues, no centro da vila, no distrito de Viseu.

A oficina, informou a autarquia num comunicado de imprensa, que é ministrada por Gabriel Silva, da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), irá “aprofundar os conhecimentos dos admiradores destas relíquias da natureza”.

Gabriel Silva vai dar a “conhecer a sua história, identificação dos tipos de orquídeas, locais e diferentes formas de crescimento, as condições de cultivo, fitossanidade e outros aspetos técnicos específicos deste grupo de plantas”.

“Consideradas raras e exóticas, pertencem a uma das maiores famílias de plantas (as Orchidaceae) com 800 géneros diferentes, 27 000 espécies com inúmeros híbridos. A sua diversidade está profundamente ligada à sua dependência e intensa interação com outros seres como polinizadores e fungos”, referiu o documento.