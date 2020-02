Parlamento dos Jovens | Secundário – Eleita a Mesa da Sessão Distrital de Viseu

Foram eleitos, pelos seus pares, em reunião realizada no dia 12 de fevereiro, na Direção Regional do Centro do IPDJ – Serviços Desconcentrados de Viseu, os deputados que irão constituir a Mesa da Sessão Distrital de Viseu a realizar no dia 3 de março no Auditório da Escola Superior de Tecnologia – IPV.

Presidente: Júlio Marques

Escola Secundária de Carregal do Sal

Vice-Presidente: João Alves

Escola Profissional Mariana Seixas

Secretário: João Pereira

Escola Secundária Emídio Navarro – Viseu

Na Sessão Distrital participam 27 Escolas do Ensino Secundário num total de 84 deputados.

O Programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela Resolução n.º 42/2006, de 2 de junho, é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas do ensino público, particular e cooperativo do Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa.

São parceiros na realização do programa, entre outros, o Instituto Português do Desporto e Juventude.

O Parlamento dos Jovens tem por objetivo promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pela participação cívica e pelo debate de temas de atualidade.

Este ano o tema selecionado para a Sessão do Secundário é: “Violência doméstica e no namoro: como garantir o respeito e a igualdade?”

Particularmente na Zona Centro todos os interessados poderão solicitar mais informações nas Lojas Ponto JA do IPDJ de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, ou consultar o Portal da Juventude em: www.juventude.gov.pt